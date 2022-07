Marina Voica are 85 de ani și o carieră pe scenele din România, care se întinde de-a lungul a jumătate de secol. În ciuda muncii pe care a depus-o și a talentului de care publicul s-a bucurat de nenumărate ori, artista nu obține niciun fel de ajutor din partea statului, scrie click.ro. Din fericire, solista beneficiază de o indemnizație de merit de la Ministerul Culturii, dar și de o pensie de urmaș.

Marea iubire a Marinei Voica a fost Viorel Teodorescu, un renumit medic cardiolog, care s-a stins din viață la vârsta de 41 de ani, din cauza cancerului. Cei doi au fost căsătoriți 17 ani, iar acum artista primește o pensie de urmaș, în valoare de 1.900 de lei.

Chiar dacă nu are pensie, Marina Voica reușește să se decurce foarte bine datorită indemnizației de merit pe care o primește de la Ministerul Culturii. Potrivit legii, indemnizația de merit trebuie trebuie să fie de trei ori valoarea salariului minim brut pe țară, adică aproximativ 6.900, neimpozabili.

„Nu mă plâng nici din punct de vedere material, chiar dacă nu am pensie de la stat. Am fost artist liber profesionist. Mă mulțumesc cu pensia de urmaș (după moartea soțului său). Și, mulțumită Ministerului Culturii, primesc o indemnizație de merit. Datorită valorii recunoscute de public a muncii mele și a vechimii în activitatea artistică. Nu am probleme cu partea materială. Nu am regrete, iar cea mai mare împlinire a vieții mele este că trăiesc, că mă bucur de lumea noastră”, a dezvăluit Marina Voica, conform sursei citate.

