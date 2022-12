Click! vă povesteşte cum pregătesc şi ce au în plan pentru masa de Crăciun Alexandra Ungureanu, Cornelia Rednic, Diana Matei şi Ana Maria Barnoschi.

Câte bordeie, atâtea obiceie”, spune o vorbă din popor. Şi aşa este! În vreme ce Alexandra şi Cornelia sunt la dietă, din motive întemeiate, Diana va avea sărbători cu de toate pe masă şi se va ocupa chiar ea de prepararea bucatelor. Iar Ana Maria pare excepţia care confirmă regula: nu pofteşte deloc la bunătăţile culinare specifice acestor sărbători.

Cântăreaţa Alexandra Ungureanu (40 de ani) se plânge că a luat câteva kilograme în plus în ultimele luni, aşa că nu-şi poate face de cap de sărbători.

„Acum am probleme mari cu silueta. Am pus pe mine vreo 7 kilograme. Am pus întâi câte două, am zis că nu contează, ce mare lucru! Apoi am mai pus două şi încă două, până ce treaba a devenit serioasă. Am zile când, din cauza oboselii, mi-e poftă de dulce. Şi uite că după o vârstă nu prea mai e ca înainte, când le dădeai jos imediat. Acum, se simt kilogramele. Se simte orice bucăţică de ciocolată. E jale!”, a povestit artista, în exclusivitate pentru Click!

