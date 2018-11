Informații foarte importante pentru pacienții cu Hepatita C din judetul Suceava s-au spus intr-o emisiune transmisă în direct la Bucovina TV și intitulată “Suceava știe de Hepatita C”, care face parte dintr-o campanie regională de informare a populației despre cauzelor, efectelor si tratării acestui virus. La emisiune au participat dr. Monica Terteliu, medic primar șef secție Boli Infecțioase la Spitalul Județean Suceava si dr. Olga Căliman-Sturdza, medic primar Boli Infecțioase la aceeași unitate medicală.

Dr. Monica Terteliu, medic primar, șef secție Boli Infecțioase Spitalul Județean Suceava: “La nivelul țării noastre, lucrurile sunt destul de grave, din cauza unei prevalențe crescute, de 3,3% din populație, care, din păcate, poate fi mai mare, din cauza lipsei de testare.

Am aderat la programul mondial de eradicare până în 2030 a hepatitei virale C. Sunt vesti foarte imbucuratoare deoarece si noi, in Romania, avem acum acces la terapia modernă, nouă, destul de costisitoare, astfel încât aproape orice pacient infectat cu virusul hepatitei C poate avea acces în mod complet gratuit la acest tratament.

Momentan, cei care stabilesc încadrarea pacientului în noile tratamente cu agenți antivirali direcți sunt medicii primari din centrele universitare, atât specialitatea de boli infecțioase, cât si de gastroenterologie. În Moldova, orasele Iasi, Galați si Bacău sunt centre pentru recomandarea tratamentului antiviral fără interferon. Pacientul este îndrumat de noi si descoperit pe plan local, analizele suplimentare fie sunt făcute aici, fie în clinica universitară, dar numai cei din clinică si celelalte centre aprobate la nivel național pot stabili încadrarea în tratament.

Primul pas este însă al medicului de familie, care poate recomanda, conform istoricului pacientului, efectuarea unui test de sânge, identificarea anticorpilor virusului hepatitic C. Este un test gratuit din luna mai a acestui an, lucru care ne-a usurat activitatea, pacienții îndreptându-se către noi cu identificarea virală deja efectuată. În cazul in care testarea este negativă dar medicul de familie consideră că se încadrează în categoriile de risc, se va recomanda o nouă testare în decurs de 3-6 luni. Dacă testarea este pozitivă, pacientul este indrumat către secția de boli infecțioase sau secția de gastroenterelogie, pentru a primi consult de specialitate.

E foarte important să stii de ce ai luat boala, cum o poți trata si ce înseamnă acest virus. Important este ca lumea să se testeze, pentru că are acces gratuit la acest test, care, într-adevăr, poate schimba vieți, poate schimba destinul unei familii. Testează-te si nu vei regreta!”

Dr. Olga Căliman-Sturdza, medic primar Boli Infecțioase Spitalul Judetean Suceava: “Orice persoană care a avut o manevră cu risc, tratament stomatologic sângerând, tatuaje în condiții improprii, a primit o transfuzie de sânge sau a suferit o intervenție chirurgicală înainte de anul 1989 ar trebui să se gândească că poate să fie infectată cu virusul hepatitei C si ar trebui să se testeze.

Orice persoană sănătoasă, chiar si tânără, ar trebui să îsi facă un control periodic, iar dacă observă analizele pentru ficat modificate, să-si facă analize pentru virusul C si B. Sunt multi pacienți care nu au niciun simptom. Dupa ce ai fost infectat cu virusul C, există o perioadă asimptomatică, ulterior începând să apară o senzație de astenie, probleme digestive, cum ar fi senzație de greață, balonare, diminuarea apetitului, care pot fi confundate cu alte patologii digestive. Un singur test ne poate salva viața, un test care poate fi efectuat gratuit, constând în determinarea anticorpilor antivirus C, rezultatul fiind eliberat în aceeasi zi.”