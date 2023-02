Meghan Markle (41 de ani) a fost „dezamăgită” de faptul că Prințul Harry (38 de ani) avea „foarte puțini bani” când s-au cunoscut, susține un expert regal.

Autorul Tom Bower, care a scris în 2022 cartea „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors” a descris-o, într-un interviu pentru Daily Mail, pe fosta actriță din serialul „Suits” drept „obsedată de bani”, potrivit click.ro.

„Marea ei surpriză și dezamăgire a fost că Prințul Harry avea foarte puțini bani”, a susținut Bower.

Acesta a adăugat că „ea și-a imaginat că avea sute de milioane de dolari, dacă nu miliarde, și trebuie să compenseze acum.” Scriitorul a continuat spunând că cei doi nu își permit stilul de viață actual, după ce au decis să părăsească familia regală a Marii Britanii. „Meghan Markle vrea să călătorească cu Cadillac-urile, cu avioanele private la comandă.”, a mai spus el.

În 2021, Forbes a estimat valoarea netă a averii lui Harry și Markle la 10 milioane de dolari, incluzând în această sumă și moștenirea lui Harry de la răposata sa mamă, Prințesa Diana, dar și conacul lor din Montecito, California.

Ei au fost, de asemenea, tăiați financiar din patrimoniul estimat la 34 de miliarde de dolari a Coroanei Britanice, odată ce au renunțat la toate atribuțiile regale, în 2020, și s-au mutat în SUA.

