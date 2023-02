O suceveancă imobilizată de 22 de ani într-un scaun cu rotile i-a trimis un mesaj sfâșietor arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, de la care un cuvânt de întărire.

”Rog și cer iertare … cred că mesajul meu este mai mult un strigat de mângâiere, întărire… De 22 de ani sunt imobilizată în scaun cu rotile, anul acesta împlinind 33 de ani… Nu am fost iubitoare de Dumnezeu de când m-am îmbolnăvit, adică de la 11 ani, ci după ceva ani .. din 2009, când pe lângă neputința trupului au mai venit și alte încercări. Momentan trăiesc iubind tot ce ține de Dumnezeu, deși nu mă pot afirma și lăuda cu dragoste mea fierbinte pentru EL, deoarece greșesc căzând. Dar mă pot lăuda cu dragostea Sa pentru mine. Tânjesc după Dumnezeu, tristețea mea este mare când nu reușesc să ajung la biserică, de obicei plătesc mașină pentru aceasta. Când sunt în biserică, înviez, când am duminici consecutive acasă, cu greu reușesc să am o stare potrivit credinței vii și lucrătoare. Petrec în pat, în neputință, cu rugăciunea, cu lucrul metaniilor, sub ascultare de duhovnic. Însă de cele mai multe ori îmi simt sufletul plângând după Dumnezeu, gol (parcă); durerea ispitelor și suferința devin apăsătoare… Mi-aș dori să fiu mai VIE, indiferent că sunt în pat duminică de duminică (din cauza că nu am cum sau nu pot ajunge la biserică, așa în scaun cu rotile fiind). Mi-aș dori să mă întăresc și să fiu mai puternică în credință, să simt harul mai mult, indiferent de încercare sau condiție fizică. Rog să îmi fie cu iertare cele scrise. Iertați-mă. Rog un cuvânt de întărire, de îndreptare, de bucurie! Iertați-mă, Cu aleasă prețuire, G.Z.”, i-a scris enoriașa.

”Întrucât sfaturile în astfel de cazuri sunt de prisos, vă trimit această rugăciune din cartea de rugăciuni pe care am alcătuit-o când eram episcop-vicar. „Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel Ce vindeci bolile cele trupești și sufletești ale oamenilor, rogu-mă Ție, multmilostive Doamne, trimite harul Tău cel tămăduitor și ridică din patul durerilor și din așternutul chinuirii pe roaba Ta G. care, asemenea slăbănogilor de la Vitezda și Capernaum, așteaptă cu credință să dobândească mulțimea milei Tale. Depărtează, Bunule și Iubitorule de oameni, pentru rugăciunile tuturor sfinților, chinurile cele cumplite de la roaba Ta G., precum odinioară le-ai depărtat de la Enea din Lida, care de opt ani zăcea în pat. Ridic-o din neputința trupească și sufletească, pentru rugăciunile și lacrimile celor care o veghează. Și precum ai ridicat-o din moarte, prin rugăciunile Apostolului Tău Petru, pe Tavita din Iope, așa o ridică și pe roaba Ta, că Tu ești vindecătorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și in vecii vecilor. Amin.” Dumnezeu să vă asculte rugăciunea și, dacă dumneavoastră considerați că putem distribui rucodeliile la care lucrați sau vă putem fi de folos în vreun fel, vă asigur de toată disponibilitatea noastră. Dumnezeu să vă aibă în Sfânta Lui pază!, i-a răspuns IPS Calinic.