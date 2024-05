Dj Lucian(Lucian Mitrache)&Geo(Naita George) revin in forta si lanseaza remixul piesei „Taka Taki”, cantata de Monoir si Iuliana Beregoi.Noul remix suna foarte bine, are un vibe pozitiv si este ideal pentru orice party sau festival. De la primele acorduri, piesa te invită într-o călătorie captivantă, unde se îmbină armonios ritmurile electronice și nuanțele orientale, rezultând într-o experiență muzicală cu totul aparte.

„Taka Taki”, prima colaborare dintre Monoir și Iuliana Beregoi,s-a bucurat de un feedback pozitiv si a fost scrisă de Cătălin Dascălu, Cristian Tarcea, Irina Kupko, produsă de Cristian Tarcea.

DJ Lucian & Geo sunt un proiect de succes EDM international. Cei doi artisti au lansat piese si remixuri care s-au bucurat de un feedback pozitiv din partea publicului, dar si a radiourilor internationale. DJ Lucian & Geo au un radio show international de mare succes, unde au colaborat si i-au avut ca guest mix in premiera pentru Romania pe DJs From Mars, Justin Prime, Korolova, Tigerlily, DJ DA CANDY, Cuebrick, Rudeejay, Flip Capella, TripL, Club Banditz, BJones,Amberna, DJ Dark, Olix,Exolight si multi altii. Au lansat piese alaturi de Faydee,Costi,Sean Norvis, Next Route, FVLK, Takahiro Yoshihira,M.A.N si Ion din Romania (ex. Ro-Mania). Dj Lucian&Geo va pregatesc pe viitor si alte surprize muzicale de exceptie.

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=-3Bdj54RL1A