În discursul său de la inaugurarea Complexului Muzeal ”Cazinoul Băilor” din Vatra Dornei rebotezat Palatul Dornelor, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a vorbit despre ”împreuna lucrare” de la Vatra Dornei și despre necesitatea de a se renunța la ambiții politice fiind nevoie mai mult ca oricând de rațiune și inteligență. ”În al doilea rând zi mare de istorie, emoționant. Gândiți-vă că acum 105 ani în sala sinodală de la Palatul Metropolitan din Cernăuți se semna actul de Unire al Bucovinei cu Țara. Această sală este un fel de sală Metropolitană a Palatului Dornelor. Cât de frumos s-a ales și vă mulțumesc IPS Calinic că ați fost de acord la această împreună lucrare împreună ne-am gândit și uitați-vă că a dat bunul Dumnezeu să finalizăm, să finalizați această lucrare. Vreau să felicit Biserica Ortodoxă, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, pe toți cei implicați, pe inginerul Ciprian Muscă pentru că nu a fost deloc simplu aici. Nu multă lume credea că o să mai putem salva ce a fost aici. De aceea eu aș vrea să spun această împreună lucrare oamneni buni ce arată? Că dacă Biserica împreună cu autoritățile statului, administrațile publice locale, județene au înțelegere, armonie și voință există rezultate și aș vrea să multiplicăm acest lucru. De la Vatra Dornei acesta este mesajul meu. Am citit zilele aceastea decalogul pentru omul politic și l-am citit foarte atent și răspunsul este da de acord pentru că aici trebuie să ne dezbrăcăm de mullte ambiții politice care trebuie să le ai în viață dar când e vorba de împreună lucrare trebuie inteligență și rațiune. Aici acestea au funcționat. Vă felicit”, a declarat Flutur.

