Consiliul Județean Suceava intenționează să preia în totalitate proiectarea autostrăzii Nordului de la Suceava la Frasin, care include și șoseaua de centură a orașului Gura Humorului. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. El a spus că în momentul de față tronsonul autostrăzii Nordului de la Vatra Dornei la Suceava nu mai are proiectant, în condițiile în care firma care trebuia să realizeze proiectul tehnic a renunțat la lucrare. Flutur a arătat că această investiție este extrem de importantă în condițiile în care zona Humorului este cea mai aglomerată din punct de vedere al traficului. „Cea mai aglomerată zonă din județ este tranzitarea Humorului. Și atunci am luat în ordinea prioritățile de pe autostrada Nordului Suceava – Vatra Dornei. Acolo erau două firme care au câștigat licitația de proiectare. Una până la Vatra Dornei și una de la Dorna la Suceava. Când am văzut cum merg am spus să ne dea nouă, Consiliului Județean tronsonul centurii Humorului să facem și proiectare să ne ocupăm și de scoaterea la licitație. Și așa câștigat un an. Cred că toamna asta scoatem la licitație și centura Gura Humorului. Celelalte tronsoane și șosele de centură erau în pachetul mare al firmelor desemnate de CNAIR”, a arătat președintele CJ Suceava. El a spus că în condițiile în care firma care trebuia să facă proiectul de la Vatra Dornei la Suceava s-a retras a luat decizia să solicite celor de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ca instituția pe care o conduce să preia proiectul tronsonului de la Suceava la Gura Humorului și mai departe până la Frasin. „Am cerut să facem noi toată documentația și poate prindem bani și pentru finanțarea acestei părți a autostrăzii Nordului. Dacă la centura Humorului deja suntem foarte avansați, consideră că pe aici prin Sf. Ilie, Tolva, Drăgoiești, Berchișești, Capu Codrului se poate face și autostrada spre Gura Humorului. Este o zonă fără restricții pentru că nu sunt situri Natura 2000, nu ai probleme cu pădurea și ai putea să grăbești acest proiect. Și atunci te poți duce până la Frasin cu această bucată din Autostrada Nordului”, a declarat Gheorghe Flutur.

