Județul Suceava a fost reprezentat astăzi la Hora de la Prislop de o numeroasă delegație condusă de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, alături de care s-au aflat deputații Ioan Bălan, Angelica Fădor și Bogdan Gheorghiu, senatorul Daniel Cadariu, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc și peste 22 de primari printre care Ion Lungu-Suceava, Mihăiță Negură-Câmpulung Moldovenesc, Marius Ursaciuc-Gura Humorului, Ilie Boncheș-Vatra Dornei, Bogdan Loghin-Rădăuți, Tomiță Onisii-Liteni, Virgil Saghin-Vatra Moldoviței, Mihai Constantin-Sadova.

Flutur care a venit îmbrăcat în port tradițional alături de soția sa, interpreta de muzică populară Ana Ilca Mureșan, a transmis un mesaj celor prezenți încheindu-și discursul cu o strigătură. ”Ziua bună dragi maramureșeni, Bucovina mea dragă, Năsăudul și Bistrița, domnule președinte al Senatului Nicolae Ciucă, bun venit la dacii liberi în creierul munților unde istoria spune că această zonă nu s-a supus nici romanilor când au venit să ne cucerească. Astra e țara dacilor liberi. Un singur mesaj am și o strigătură la urmă. Mesajul este că atâta timp cât vom avea Hora de la Prislop, cât vom avea Maramureșul, Bucovina, Năsăudul să nu se teamă nimeni de globalizare și de efectele ei pentrui că la noi cartea de vizită este sfântă și rămâne. Uitați-vă o scenă plină de oameni în straie populare care înseamnă pașaportul și cartea de identitate a românilor. Acesta trebuie să fie mesajul de la Prislop. Să nu se teamă nimeni. Noi știm bine să ne păstrăm tradițiile și obiceiurile. Și pentru că vine ploaie eu cred că trebuie să lăsăm muzica pentru că muzica alungă norii așa că am să strig la Ana mea dragă ardeleanca voastră: Haida Ană la Prislop/ Am venit ca să te joc/Unde-i aerul mai tare/ Să ai poftă de mâncare. Doamne ajută”, a spus Flutur.