Câteva mii de pelerini din întreaga țară au participat astăzi la Slujba de Sânziene de la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Curtea mănăstirii s-a dovedit neîncăpătoare pentru credincioșii veniți încă de zilele trecute pentru a se închina la racla în care se află moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava și pentru a participa la slujba de Sânziene.

Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți format din Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor și Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. La slujbă au participat și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și primarul Sucevei, Ion Lungu.



După slujba din curtea mănăstirii, înalții ierarhi și miile de pelerini au pornit în procesiune cu racla în care se află moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava la principalele biserici din municipiul Suceava. Pe traseu, mii de oameni s-au îngrămădit pentru a atinge racla și pentru a trece pe sub aceasta.

Pelerinii au străbătut orașul pe traseul Biserica Sf. Înviere, Biserica Sf. Gheorghe – Mirăuţi, Biserica Sf. Dumitru, Biserica Sf. Nicolae, Catedrala Naşterea Domnului, Biserica Naşterea Maicii Domnului.



Trebuie spus că astăzi, Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, aniversează primirea arhieriei, iar cu această ocazie Părintele Patriarh Daniel i-a adresat Înaltpreasfinţiei Sale un mesaj de felicitare.