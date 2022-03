Profesorul Ovidiu Milici, unul dintre consilierii primarului Sucevei, Ion Lungu, susține că experiența nefericită pe care orașul a avut-o în timpul carantinei a însemnat un plus în ceea ce privește administrarea în situații de urgență, cum este cea legată de criza refugiaților. În municipiu funcționează un centru pentru cazarea temporară a refugiaților, în sala de sport a Școlii Gimnaziale <Miron Costin> din Burdujeni. Într-un emisiune la Radio Top, profesorul a declarat: „Avînd în vedere carantina impusă în urmă cu doi ani, chiar de cînd a început războiul în Ucraina, împreună cu domnul primar am inventariat tot ceea ce înseamnă școli cu internate sau săli de sport, pentru a avea o evidență clară a locurilor disponibile și pentru a fi pregătiți să întîmpinăm un val de refugiați. Experiența administrativă și-a spus cuvîntul și atunci cînd au venit primele valuri de refugiați. Pe noi, Primăria municipiului Suceava, nu ne-a luat deloc prin surprindere. Eram pregătiți și am operaționalizat o tabără pentru refugiați la Școala <Miron Costin>. Acolo sînt 200 de paturi pe care le-am pus în patru ore cu ajutorul oamenilor de la Direcția Domeniului Public. Am asigurat toate condițiile necesare. Pe banii municipalității, refugiaților le sînt asigurate și trei mese pe zi, de către un restaurant”. Ovidiu Milici a mai spus că, pînă acum, prin sala de sport de la <Miron Costin> au trecut aproximativ 900 de refugiați și că durata medie de ședere a acestora este de cel mult 72 de ore. Ulterior, majoritatea lor se deplasează la rudele din Occident. Profesorul Milici a precizat că, la nevoie, în Suceava ar putea fi deschis încă un centru pentru refugiați, în sala de sport a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din cartierul Obcini.

