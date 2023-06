Ministrul educației, Ligia Deca, a participat, astăzi, la ședința festivă organizată de Universitatea Ștefan cel Mare la împlinirea a 60 de ani de la înființarea acestei instituții de învățământ superior. După eveniment, ministrul Ligia Deca a transmis că Universitatea Suceava este un lider regional incontestabil și un actor important la nivel național și internațional în această regiune a Europei. Vă prezentăm în continuare mesajul ministrul educației: „instituția de învățământ superior din inima Bucovinei a împlinit șase decenii de activitate academică neîntreruptă. Îi felicit pentru dedicare și investiție în calitate, inovare și internaționalizare, pentru a le oferi studenților climatul adecvat pentru dezvoltarea lor personală și profesională. Apreciez, în mod deosebit, eforturile comunității academice din ultimul deceniu de a crește vizibilitatea cercetării românești, reflectată printr-un număr impresionant de articole publicate în reviste de specialitate de prestigiu și printr-o cifră semnificativă de brevete.

Instituția, care este un lider regional incontestabil, reprezintă un actor important la nivel național și internațional în această regiune a Europei. Un exemplu prin care Ministerul Educației va contribui la dezvoltarea instituțională a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava este cel care vizează infrastructura specifică învățământului superior dual. Finanțarea se va realiza prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Le doresc colegilor din cadrul universității sucevene să își ducă la îndeplinire planurile de dezvoltare instituțională și să continue eforturile de atragere a finanțărilor nerambursabile, atât prin fonduri naționale, cât și europene. Studenților le transmit că instituția pe care au ales-o are mijloacele de care ei au nevoie pentru a se forma și pentru a deveni profesioniști în domeniul care îi pasionează”.