„Avem un invitat de onoare” așa l-a prezentat Bobonete pe Mircea Geoană, adjunctul secretarului general al NATO, prezent la podcastul comediantului, Da Bravo, vineri seară. S-a glumit, s-a râs și s-a vorbit pe multe subiecte preț de mai bine de o oră și jumătate. Mihai Bobonete l-a întrebat pe secretarul general adjunct despre momentul „Mihaela, dragostea mea”, iar Mircea Geoană a răspuns cu mare sinceritate, notează click.ro. Bobonete a vrut să știe de la Geoană, dacă vede în România un Zelenski, adică un actor de comedie care ar putea deveni conducător de țară.

Mihai Bobonete a adus, la un moment, în discuție momentul din 2009, când Mircea Geoană a rostit celebrul „Mihaela, dragostea mea”. Iată ce a spus acum fostul ministru de Externe și președinte PSD la distanță de 15 ani de la acel moment.

„Şi tu, Brutus? (n.r. râde). Ca să rămâi sănătos, când e ceva radioactiv pentru tine ca om, e bine să îl pui deoparte. Ce a fost în 2009, a fost atunci, cred că e deja destul de clar. Sunt 15 ani de atunci. Cred că există un Dumnezeu care ne dirijează într-un fel sau altul. Cred că cea mai bună decizie a mea după momentul de atunci a fost să fac un detox de politica românească, aproximativ 10 ani.

Una peste alta, am simţit nevoia să mă rup un pic, să fac altceva. M-am ocupat de institutul Aspen, am făcut consultanţă, am fost cetăţean liber. Şi mi-a făcut tare bine.

Eu cred că şi pentru ţară a fost un moment toxic ăla.

Dar vorbind acum şi despre cum evoluăm ca oameni în viaţă, cred că acum sunt un om mai ţeapăn. Poate şi de la momentul respectiv. Ce nu te omoară, te face mai puternic. Am învăţat lucruri.

Iar jobul de la NATO l-am obţinut eu pe persoană fizică. Pentru reputaţia mea, pentru ceea ce am făcut în viaţă. Nu spun că ar fi fost rău să se întâmple atunci (n.r. să devină preşedinte), dar acum sunt un om mai solid, mai trecut prin viaţă, şi mai detaşat de politica asta de zi cu zi, care e un agent patogen care te copleşeşte, dacă nu ai tăria să rămâi tu însuţi. Sunt mai nevirusat acum, decât atunci”, a declarat Mircea Geoană în podcastul lui Mihai Bobonete, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

