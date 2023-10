Dani Oțil este proprietarul unui restaurant din Capitală, care a devenit rapid extrem de popular în rândul bucureștenilor. Ei bine, clienții fideli ai prezentatorului deja s-au obișnuit cu prețurile exclusiviste pe care trebuie să le plătească pentru o masă, însă, pentru Mihai Bobonete, nota de plată a fost un adevărat șoc, notează click.ro.

Acum 2 ani, Mihai Bobonete povestea în podcastul său cât de surprins a fost de prețurile de la restaurantul lui Dani Oțil.

„M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (adică 1.500 de lei noi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin”, a spus Mihai Bobonete. „Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a mai spus acesta, amuzat, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/cat-a-platit-bobonete-pentru-o-portie-de-snitel-la-2307114.html