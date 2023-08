În data de 31.08.2023 Uniunea Națională a Patronatului Roman (UNPR) împreuna cu Arab Renewable Energy Commission (AREC ) si Centrul Roman al Energiei (CRE) au organizat o misiune economica la București, găzduita de Hotel International, sala Observator.

O delegație formata din 20 de personalități de business si politice din tarile arabe si reprezentați ai UNPR SI CRE au discutat oportunitățile pe care le ofera Romania in domeniul investiției in energie regenerabila si colaborarea firmelor romanești de profil cu tarile arabe.

Domnul Mohammed AlTaani Secretar General al Arab Renewable Energy Commission (AREC ) împreuna cu Doamna Laura CIUHU Prim-Vicepreședinte Uniunea Naționala a Patronatului Roman (UNPR) au stabilit încheierea unui acord de colaborare intre cele doua organizatii care va fi semnat in 21 Septembrie 2023 la Amman in cadrul The Eighth Arab Renewable Energy and Energy Efficiency Congress under the title Arab Economic Integration prin care membrii celor doua organizații vor putea încheia parteneriate de business in domeniul energiei.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Domnului Ambasador al României in Iordania Excelenta sa George Maior si a Domnului Ovidiu Costea Ministru Consilier pentru Comerț și Afaceri Economice.