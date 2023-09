Toamna aceasta fanii serialului italienesc „Poarta roșie” („La porta rossa”, 2017-2023, nominalizat în 2019 la Globul de Aur în Italia) au motive de bucurie: din 21 septembrie Focus Sat TV difuzează, în premieră exclusivă în România, sezonul 3 (și ultimul) al poveștii încărcate de mister în care realitatea și evenimentele supranaturale inexplicabile coexistă. În fiecare luni și joi, de la ora 21:30, sunt programate câte 2 episoade. Producția CANAL+ Original „Poarta roșie” poate fi urmărită și direct din Aplicația Focus Sat, oricând și oriunde de pe teritoriul Uniunii Europene.

Primele două sezoane (24 de episoade, în total) au fost difuzate de Focus Sat TV începând cu luna decembrie 2022 și pot fi urmărite integral în Aplicația Focus Sat. Această poveste fantasy noir vine la pachet cu o intrigă originală: comisarul Leo Cagliostro (Lino Guanciale) este omorât, dar fantoma lui rămâne pe Pământ pentru că are o premoniție macabră legată de soția lui – judecătoarea Anna Mayer (Gabriella Pession). Așa că încearcă să descopere cine este criminalul, fiind ajutat în acest demers de Vanessa (Valentina Romani), o adolescentă care descoperă că este clarvăzătoare.

În cele 8 noi episoade din sezonul 3, Cagliostro se confruntă cu o nouă crimă și viziune tulburătoare. Acesta asistă la un accident de mașină în care moare cineva cunoscut, iar el pornește o investigație în care trecutul și prezentul se ciocnesc violent. În ultima lor aventură împreună, o combinație între investigația polițistă, o poveste de dragoste și componenta paranormală mereu prezentă. Cagliostro și Vanessa sunt dușmani și aliați în același timp, încercând din răsputeri să rezolve misterul care le leagă viețile: motivul pentru care Cagliostro este umbra Vanessei.

Lino Guanciale, un actor considerat plin de carismă, care joacă rolul comisarului Leonardo Cagliostro, are un palmares impresionant: a lucrat cu Carlos Saura la drama „Io, Don Giovanni” (2009) în care a jucat rolul lui Mozart, a colaborat cu Woody Allen la filmul „Din dragoste pentru Roma” (To Rome with Love, 2012), precum și cu frații Paolo și Vittorio Taviani la „Maraviglioso Boccaccio” (2015). El a mai lucrat cu regizori precum Renato De Maria, Michele Placido, Andrea Molaioli sau Pappi Corsicat.

Actriță Gabriella Pession, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe din Italia, apare în rolul soției lui Leonardo. Apreciată de public și pentru rolurile sale din alte seriale precum „Rossella”, „Polițiști fără frontiere”, ea mai jucând alături de Lino Guanciale în „Il Sistema” (2016).

Valentina Romani (27 ani), interpreta Vanessei, este considerată una dintre cele mai talentate actrițe de film și televiziune din Italia, fiind premiată de două ori de Sindicatul Național al Jurnaliştilor de Film din Italia: pentru rolul din filmul „Un bacio”, al lui Ivan Cotroneo și în 2023 pentru rolul din “Il sol dell’avvenire” a lui Nanni Moretti.

Toamna aceasta aduce un regal de producții Canal+ Original și Studiocanal din cele mai diverse genuri la Focus Sat TV și în Aplicația Focus Sat, în secțiunea VOD. Filmele sau serialele pot fi descărcate direct din Focus Sat app pe telefonul sau tableta personală și urmărite offline. Cei care nu sunt clienți Focus Sat pot testa Aplicația Focus Sat gratuit timp de 7 zile.

Mai multe informații despre produsele Focus Sat pe:

Web: www.focussat.ro

Facebook: https://www.facebook.com/FocusSatRomania

Instagram: https://www.instagram.com/focussat.ro