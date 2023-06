În luna iunie, DIVA difuzează – în fiecare miercuri, de la ora 21:00 – câte două filme din seria „Misterele Aurorei Teagarden” („Aurora Teagarden Mysteries”): pe 7 iunie, asistăm la o „Crimă cu public” („A Very Foul Play”, 2018) și furăm „Coroana reginei” („Heist and Seek”, 2018); pe 14 iunie, avem parte de o „Reuniune mortală” („Reunited and It Feels So Deadly”, 2020) și aflăm „Cum să escrochezi un escroc” („How to Con a Con”, 2020); pe 21 iunie, sunt difuzate „Până ce moartea ne va despărți” („Til Death Do Us Part”, 2021) și „Crimă în luna de miere” („Honeymoon, Honeymurder”, 2021).

Iar pe 28 iunie, DIVA a programat – în premieră – „Misterele Aurorei Teagarden: Bântuită de crimă” („Aurora Teagarden Mysteries: Haunted By Murder”, 2022). Acțiunea are loc într-o casă considerată a fi bântuită de localnicii din Lawrenceton (din statul american Washington), în care Aurora a descoperit un cadavru, în adolescență, alături de prietena ei cea mai bună, Sally Allison (Lexa Doig). Filmul este cel mai nou din seria de 18, în care eroina titulară (o bibliotecară care rezolvă crime în timpul liber) este interpretată de Candace Cameron Bure. În rolul mamei ei apare Marilu Henner, care a fost consultantă pe platourile serialului „Memorie perfectă” (care se termină la DIVA, pe 23 iunie, la ora 20:00), pentru că suferă de aceeași boală ca eroina – hipertimezie sau memorie autobiografică superioară.

Seria cinematografică în 18 părți (momentan) „Misterele Aurorei Teagarden” este inspirată de cele 11 cărți publicate în perioada 1990-2017 și scrise de Charlaine Harris (autoarea seriei literare „The Southern Vampire Mysteries”, care a inspirat serialul „True Blood”). Volumele polițiste au fost adaptate din 2014 încoace, iar anul acesta s-a anunțat că se lucrează și la un film prequel, în care Skyler Samuels va juca rolul tinerei Aurora Teagarden.

Cum va rezolva protagonista misterul din cel mai recent film al seriei? Aflați pe 28 iunie, de la ora 21:00, numai la DIVA!

