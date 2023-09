Mara Bănică, una dintre cele mai apreciate și mai cunoscute jurnaliste din presa românească, spune lucrurilor pe nume și dă dovadă de sinceritate. Întrebată în cadrul podcast-ului „Tare de tot cu Viorel Grigoriu” dacă s-ar mai întoarce la „Acces Direct”, vedeta a răspuns clar și răspicat că nu ar mai face niciodată acest lucru, notează click.ro.

„Acolo unde am lucrat, nu m-aș mai întoarce în vecii vecilor, niciodată! La Acces Direct. În momentul în care nu mai ai nevoie… eu am făcut de nevoie lucrurile astea. A fost și o perioadă foarte frumoasă, în timp… Au fost niște momente când emisia era foarte ok, din punctul meu de vedere când, într-adevăr, reușeam niște lucruri: cu niște copii amărâți. Dup-aia, au transformat-o în Vulpițe, Viorel și niște jene de-astea.”, a mărturisit Mara Bănică, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

