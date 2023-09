Theo Rose și Anghel Damian sunt cei mai fericiți părinți! De când sunt împreună viața li s-a schimbat în cel mai frumos mod posibil. Micuțul Sasha Ioan a venit în viețile lor ca o binecuvântare care îi face să vadă viața cu alți ochi. Cei doi au cariere frumoase și prospere, proiectele continuă să curgă, au o familie fericită și totul le merge ca pe roate. Totuși, de-a lungul timpului, despre relația lor au vorbit prea puțin. Invitată în podcastul lui Horia Brenciu, Theo a povestit despre prima interacțiune cu Anghel!

„Prima oară l-am întâlnit la casting. El hotăra dacă iau castingul sau nu. N-am fost întrebată dacă vreau să particip la casting. M-a sunat Marcel. Cu o zi înainte refuzasem un rol într-un film. Am stabilit cu managerii că nu e pentru mine, dar în sufletul meu am regretat pentru că era șansa mea să joc. Eu îl urmăream cu foarte mare atenție, fără să îmi închipui că mamă ce îmi place mie de omul ăsta. Nu s-a pus problema de așa ceva atunci, a fost un impact așa, că eu îl mai ştiam, îl văzusem în alt serial, în Vlad, dar nu ştiam ce rol are la Clanul, nu ştiam că va fi regizor. Era foarte calm, foarte blând. Mă uitam la el cu fascinaţie. Parcă mă vedeam pe mine încercând cu aceeași blândețe să fac pe cineva „să facă”, fără să-l timorez. Mă domina, îmi dădea indicaţii. A fost interesant. L-am admirat pentru asta.”, a spus Theo Rose la podcastul „Lucruri Simple”, potrivit click.ro.

Sursa foto: Facebook

Detalii pe: https://click.ro/primetime/prima-intalnire-dintre-theo-rose-si-anghel-damian-2298230.html