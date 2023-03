Despărțirea anului 2022 a luat cu asalt showbiz-ul internațional, când nimeni nu s-ar fi așteptat ca faimoasa cântăreață columbiană și fostul fundaș al Barcelonei să meargă pe drumuri diferite. Ruptura relației celor doi s-a produs din cauza apariției în peisaj a Clarei Chia, tânăra de doar 23 de ani, despre care au apărut zvonuri potrivit cărora aceasta ar fi adepta relațiilor deschise, potrivit click.ro.

Să o fi ales oare Pique pe Clara datorită felului ei libertin de a fi și a gândirii nonconformiste pe care o are? Ei bine, potrivit informațiilor oferite de publicația catalană El Nacional, într-un articol intitulat „Cel mai intim secret al Clarei Chia, de ce Pique a părăsit-o pe Shakira”, reiese faptul că decizia lui Pique de a o alege pe tânără în defavoarea mamei copiilor lui s-a bazat pe faptul că noua sa iubită este adepta relațiilor non-monogame.

„Shakira este o persoană mai conservatoare decât Clara, din cauza vârstei sale, 46 de ani. Plus că trebuie să aibă grijă atât de părinții ei, cât și de cei doi copii pe care îi are cu Pique. Ea vrea să aibă totul sub control și, în ciuda faptului că nu era căsătorită cu Pique, trăiau o relație maritală în toate sensurile. Una dintre cauzele crizei dintre cei doi au fost aventurile extraconjugale ale lui Pique, cunoscute în viața de noapte din Barcelona”, potrivit unei surse.

