Directorul Sectorului de Gospodărire a Apelor (SGA) Suceava, Daniel Drăgoi, și colegii săi de la Adiministrația Bazinală de Apă Siret au primit mulțumiri de la prefectul Alexandru Moldovan pentru ”promptitudinea și profesionalismul” de care au dat dovadă la eliberarea avizului de gospodărire a apelor necesar pentru tronsonul autostrăzii A7 Suceava-Siret. Mulțumirile au fost adresate în cadrul ședinței de miercuri a Colegiului Prefectural. Pentru acordarea acestui aviz a fost necesar să se solicite acceptul Ucrainei. Pentru realizarea lucrărilor pe cursurile de apă care formează și/sau traverseaza frontieră de stat și fac obiectul acordurilor bilaterale în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, titularul proiectului trebuie să solicite acceptul statului vecin, conform Ordinului MAP 828/2019. CNAIR a obținut acceptul Statului Ucraina respectiv concordarea lucrărilor conform acordului bilateral. De menționat că avizul de gospodărire a apelor a fost eliberat și pentru tronsonul A7 Pașcani-Suceava. Trebuie spus că în această săptămână la Sala Unirii a Consiliului Județean din curtea interioară a Palatului Administrativ s-a desfășurat o şedinţă cu prezentarea stadiilor proiectelor la Autostrada A7 pentru cele 2 tronsoane, Pașcani – Suceava și Suceava – Siret și prezentarea studiilor de mediu depuse pentru obținerea Acordului de Mediu pentru A7 Suceava – Siret. Prezent la discuții șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat, că a fost emis acordul de mediu pentru autostrada A7 de la Pașcani la Suceava, sector cu o lungime de 61,97 km iar după aprobarea indicatorilor tehnico-economici se va intra în faza de elaborare a proiectului tehnic și ulterior de execuție a lucrărilor. Totodată, în sala Amfiteatru de la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” din Siret a avut loc a doua dezbatere publică pentru A7 Suceava – Siret, sector cu o lungime de 55,7 km. Pentru acest tronson la începutul anului viitor se intenționează să se finalizeze studiul de fezabilitate, după obținerea acordului de Mediu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating