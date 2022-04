Municipalitatea suceveană a fost premiată de Asociația Română pentru Smart City la Palatul Parlamentului la cea de-a șasea ediție a Smart City Industry Awards (SCIA) cel mai important eveniment al anului în industria smart city, care a avut loc în data de 31 martie, a anunțat primarul Ion Lungu.

”Evenimentul reprezintă un demers național pentru dezvoltarea comunităților creativ-inteligente și încurajează autoritățile centrale și locale să își asume valori și deziderate comune pentru progresul societății. rimăria Municipiului Suceava a obținut Premiul la categoria Smart Mobility pentru proiectul „Sistem integrat de transport public în municipiul Suceava”.

Este o recunoaștere a efortului pe care l-a făcut orașul nostru pentru modernizarea infrastructurii și mijloacelor de transport public, fiind primul oraș din România care va avea în totalitate transport electric. Vom continua în perioada următoare să implementăm noi proiecte în domeniul mobilității, a producerii energiei electrice, a calității mediului, modernizarea și digitalizarea serviciilor publice, modernizarea infrastructurii educaționale, dezvoltarea infrastructurii pentru turism, dezvoltarea infrastructurii sportive în așa fel încât orașul nostru să fie cât mai confortabil pentru locuitorii săi, mai atractiv pentru investitori și pentru turiști”, a declarat Lungu.

Premiul a fost ridicat de Ovidiu Milici, consilier la Cabinetul primarului.