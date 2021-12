Municipiul Suceava se va înscrie într-un proiect de mediu al Uniunii Europene ”100 de orașe neutre din punct de vedere al impactului asupra climei până în anul 2030”, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Pe 29 noiembrie Antena 3 a prezentat niște studii din care rezultă că municipiul Suceava este pe locul trei în ceea ce privește cel mai mic grad de poluare la nivelul României, la nivelul orașelor mari. Locul trei e municipiul Suceava. La fel cele mai curate orașe cu cele mai multe spații verzi, Suceava ocupă locul patru. Sunt două clasamente care ne onorează. Așa cum se știe municipiul Suceava are intenția de a se înscrie în acest proiect 100 de orașe neutre din punct de vedere al impactului asupra climei până în anul 2030. Noi am completat deja primele chestionare referitoare la acest aspect. Foaia de parcurs este următoarea. În ianuarie este înscrierea, în martie selecția și la mijlocul anului 2022 orașele care vor fi selectate vor semna contractele conform procedurii Uniunii Europene. Eu sper că și municipiul Suceava să fie selectat în acest proiect foarte important. Avem de lucrat mult dar nu este simplu să intri în acest proiect, dar eu spun că este corect să accesăm bani din acest proiect să fim un exemplu de bune practici la nivelul a 100 de orașe europene”, a declarat Lungu.

