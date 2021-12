O întâmplare fericită s-a petrecut la finele acestei săptămâni în județul Argeș. O ambulanță SMURD a fost chemată la o gravidă în luna a noua pentru a fi transportată la spital ca să nască. Nu a mai reușit să ajungă pentru că bebelușul nu a mai avut răbdare și a venit pe lume în ambulanța SMURD moșit de trei paramedici și un voluntar. Iată cum relatează cei de la ISU Argeș această întâmplare:

„Nu era ora 3 încă… Am ajuns la gravidă, știam că este în luna a 9-a, dar nu ne așteptam să o asistăm la naștere. Așa a vrut el, să vină atunci pe lume.” – asta ne-a povestit Andrei, paramedic și instructor la centrul de formare SMURD Argeș. Se îndreptau către spital, pentru ca nașterea să aibă loc acolo, erau așteptați, medicul era în salonul de nașteri, totul era pregătit… dar cel mic a avut alte planuri! Așa că au oprit ambulanța SMURD, au solicitat prin stație sprijinul colegilor de la ambulanță și au pus în aplicare tot ce au învățat. Alături de cei 3 paramedici – Andrei, Sergiu și Ilie – a fost Elena, voluntar SMURD cu multă experiență. Așa că, în momentul în care a ajuns ambulanța venită în sprijin, l-au găsit pe cel mic în siguranță, la pieptul mamei. „Asta nu se uită, rămâne pe viață în mintea noastră. Am fost la multe intervenții… Dar să aduci pe cineva pe lume… este altceva! „La mulți ani Iustin-Ștefan! Îți dorim să crești mare și sănătos! Iar vouă, salvatorilor, vă dorim să aveți parte de misiuni ușoare!”.