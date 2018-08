Președintele Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că mai multe investiții importante din județ sunt lăsate în paragină de mai mulți ani, deși sucevenilor li s-a promis, în campaniile electorale, că vor fi finalizate. Cătălin Nechifor a dat ca exemplu șoseaua de centură a municipiului Suceava. „În județul Suceava lucrurile sunt destul de nemișcate și au început să crească ciulinii pe investițiile lăsate în paragină”, a spus Nechifor. El a precizat că în prezent pe centura municipiului Suceava nu se mai întâmplă nimic, în afară de faptul că au început să crească ciulinii.

Liderul Pro România Suceava a amintit că atunci când a fost președinte al Consiliului Județean Suceava a fost finalizat și dat în folosință primul și singurul tronson al șoselei de centură, iar de atunci nu s-a mai întâmplat nimic.

De asemenea, Cătălin Nechifor a amintit că după ce Ministerul Transporturilor a reactualizat indicatorii tehnico economici la șoseaua de centură a Sucevei, costurile pentru această investiție au crescut de la 200 de milioane, cât era în anul 2007, la 400 de milioane de lei. Nechifor a arătat că asta înseamnă un cost de opt milioane de euro pe kilometru, bani cu care „în orice stat normal” se făcea o autostradă.

El a mai spus că la șoseaua de centură ar mai fi de realizat aproximativ 15% din lucrări pentru a fi finalizată, însă în cazul acestei investiții sunt greșeli foarte mari de proiectare și de alegere a traseului.

Președintele Pro România consideră că în momentul de față simbolul acestei investiții este „ciulinul de pe centură”. Cătălin Nechifor și-a exprimat speranța că Ministerul Transporturilor va găsi resursele financiare pentru a finaliza lucrările la șoseaua de centură a Sucevei.