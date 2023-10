La data de 20 octombrie în jurul orei 14:30, polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama aflați în executarea serviciului de patrulare pe raza de competență, au oprit pentru control, autoutilitara și remorca, care circulau pe DN 17A Vatra Moldoviței, din direcția Sucevița către Sadova. Șoferul autoutilitarei s-a conformat, iar în urma controlului efectuat am stabilit că ansamblul este condus de către un bărbat de 34 ani domiciliat în Sadova. Cu ocazia controlului transportă material lemnos, mai exact buștean gater, specia rășinoase. Șoferul a declarat că deține documente specifice de transport, respectiv avize de însoțire a materialului lemnos, prezentând în acest sens, două avize de însoțire unul pentru autoutilitară iar altul pentru remorcă, respectiv avizul pentru cantitatea de 15,87m3 lemn rotund (buștean gater), specia rășinoase iar pentru remorcă avizul pentru cantitatea de 24,36m3 lemn rotund (buștean gater). Întrucât existau suspiciuni cu privire la neconcordanțe între cantitatea de material lemnos încărcată în autoutilitară și remorca și cea menționată în avizele de însoțire aferente, respectiv faptul că avea o cantitate mai mare de lemn rotund-buștean gater, decât cea înscrisă în avizele de însoțire, i s-a solicitat conducătorului auto să însoțească echipajul de poliție la Depozitul pentru Bușteni Dragoșa din cadrul Ocolului Silvic Vama pentru ca respectiva cantitate de lemn transportată să fie cubată și a se lua măsurile ce se impun. Ajunși la Depozitul pentru Bușteni Dragoșa, lucrătorii din cadrul Ocolului Silvic Vama, au procedat la cubarea și inventarierea întregii cantități de lemn rotund – buștean gater, încărcată în ansamblul mai sus menționat, în prezența șoferului dar și al administratorului societății transportatoare, respectiv un bărbat de 47 ani, ocazie cu care a rezultat cantitatea de 17,97m3 (+2,10m3) pentru autoutilitara și 29,37m3 (+4,97m3) pentru remorcă, astfel rezultând un total de 7,07m3 în plus pe ansamblul condus. Având în vedere aspectele constatate, a fost întocmit procesul – verbal de constatare a contravenției, șoferul fiind sancționat contravențional conform Lg.171/2010 cu amendă de 2.000 lei, fiind luată și măsura complementară a confiscării cantității de 7,07 m3, lemn rotund-buștean gater, această cantitate fiind predată în custodie la Depozitul Dragoșa de pe raza com. Frumosu, jud. Suceava.