Nicoleta Voicu a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă. Fosta iubită a lui Gheorghe Turda are facturi uriaşe la energie electrică şi de abia se descurcă cu banii, potrivit click.ro.

Nicoleta Voicu a povestit, la o emisiune tv, că a primit o factură uriaşă la energie electrică, după liberalizarea pieţei. Cântăreaţa a explicat că suma totală a fost de 1.200 de lei, din care aproape 600 au fost consumul pe ultima lună. ”Am primit o factură de 12 milioane, în bani vechi (1.200 lei), este o regularizare și o factură, cea mai recentă calculată, regularizarea de vreo 440 lei, adică patru milioane patru sute. Diferența de vreo 6 milioane (600 lei), este consumul de pe ultima lună. Foarte mult! Foarte mult!”, a declarat Nicoleta Voicu, la Antena Stars, conform sursei citate.

Nicoleta Voicu a spus că activitatea artiştilor este mult redusă în această perioadă, aşa că primeşte o indemnizaţie de 2.200 de lei, dar banii se duc pe rata de la bancă şi pe facturi, iar ea rămâne cu 200 de lei.

