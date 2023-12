Vicepreședinte Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, îi invită pe suceveni și nu numai să participe, de Ziua Națională, la ora 13:00, în centrul Sucevei la spectacolul extraordinar „Bucovina-n strai ales, de Ziua Națională” al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Ciprian Porumbescu”

„După excepționalul program cultural-artistic cu virtuozități muzicale etalat pe 28 Noiembrie, de Ziua Bucovinei, pe scena Cazinoului din Vatra Dornei, unde au fost răsplătiți cu aplauze necontenite, emoționați ca niciodată, artiștii profesioniști ai secularei instituții revin la Suceava cu un program de folclor autentic.

Vă reamintim că de la ora 10, în municipiul Suceava, pe Bulevardul Ana Ipătescu, în faţa Bisericii „Sfânta Înviere”, va fi organizat un ceremonial militar, cu defilare, urmat de o expoziţie de tehnică militară.

În aceste zile, tot pe Esplanada Casei de Cultură, este deschis Târgul de Crăciun”, a declarat Niculai Barbă.