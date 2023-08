Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a declarat că în perioada următoare vor avea loc mai multe schimburi de experiență între medici din județ și de la mai multe spitale din regiunea Schwaben, din Germania. Niculai Barbă a precizat că din delegația județului Suceava care s-a deplasat recent în regiunea Schwaben pentru a participa la proiectul „Patru regiuni pentru Europa” au făcut parte și doi doctori de la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, respectiv Lucian Leneschi, medic de chirurgie generală și Marin Sapaniuc medic chirurgie vasculară. „Cei doi au participat la un schimb de experiențe la un spital districtual din Kaufeuren, din Regiunea Schwaben. Tot în cadrul vizitei în Germania am avut o întâlnire cu președintele regiunii Schwaben, Martin Sailer, în care am discutat despre dezvoltarea și lărgirea colaborării cu spitalele din această regiune Schwaben. Practic vom continua astfel colaborările dintre spitalele din județ, Spitalul Județean dar și cele din Câmpulung Moldovenesc și Siret cu spitale din regiunea Schwaben”, a spus Niculai Barbă.

El a arătat că la finalul schimbului de experiență din Germania, cei doi medici suceveni au apreciat că Spitalul Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava este la nivelul spitalelor din Germania, atât din punct de vedere al dotării, cât și al calității actului medical, menționând în același timp că ei s-au confruntat și au rezolvat cu succes cazuri de o complexitate superioară celor prezentate la spitalul bavarez.

„În acest context este de subliniat oportunitatea care se deschide prin proiectul propus spre aprobare de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și care urmează să se depună la finanțare, cu o valoare de 4,4 milioane de lei, pentru digitalizarea Spitalului Județean. Lucrul acesta va înlesni colaborarea cu unități sanitare similare din alte țări”, a explicat vicepreședintele CJ Suceava. El a precizat că în perioada următoare va fi stabilit un grafic prin care medicii din regiunea Schwaben și județul Suceava vor participa la schimburi de experiență în spitale din cele două regiuni.