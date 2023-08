Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a declarat că acțiunile organizate de Consiliul Județean dar și de primării în această perioadă au atras foarte mulți turiști în județul Suceava subliniind că acum în Bucovina sunt mai mulți turiști decât pe Litoral. ” În tot județul Suceava sunt foarte foarte mulți turiști. În această lună Luna Diasporei avem și alte evenimente care se desfășoară în toate zonele județului. În această perioadă în Bucovina sunt mai mulți turiști decât pe Litoral și asta pentru că în fiecare localitate a județului sunt evenimente care atrag turiști. La Ciocănești spre exemplu este Festivalul Păstrăvului, este un Festival al filmului la Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei, urmează Festivalul de Artă Medievală din Cetatea de Scaun a Sucevei cel mai important din țară cu una din cele mai mari parade din Europa, Salvamont a deschis mare parte dintre trasee. Prin urmare o vacanță pe care nu trebuie să o rateze nimeni care dorește să se recreeze în această perioadă a anului motiv pentru care pentru orice român și străin recomandăm Bucovina pentru că este ce vedea. Hai în Bucovina”, a declarat Barbă.

