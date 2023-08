În viitorul campionat național de fotbal under 17, Liceul cu Program Sportiv din Suceava va fi reprezentat de echipa care, săptămâna trecută, a câștigat turneul internațional <Patru regiuni pentru Europa>. Echipa LPS antrenată de profesorul Andrei Ițco a înregistrat trei victorii și trei egaluri la competiția din Germania la care au mai participat reprezentantele regiunilor Schwaben, Mayenne și Cernăuți, înfrățite cu județul Suceava. Din delegația suceveană au mai făcut parte profesorul Aurel Constantin și directorul LPS Ciprian Anton. Într-o emisiune la Radio Top, profesorul Anton a declarat: „Spre bucuria noastră am reușit pentru a doua oară în istorie că câștigăm cupa, după cea din 2011, de la Suceava. Este o cupă special comandată. Trofeul a fost fabricat în Italia. Pentru competitorii din Germania și Franța a fost o surpriză că am câștigat, dar nu și pentru noi. La final, au avut tăria să recunoască faptul că am fost echipa cea mai bună”. Directorul a continuat spunând: „ Avem o generație U16 de excepție. Anul trecut am oferit condițiile necesare pentru participarea într-un campionat de elită, unde după prima parte am fost pe locul I, iar în urma play-off-ului am fost pe III. Aceeași echipă a ajuns în sferturile de finală ale Cupei României și a câștigat locul III la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Sunt niște copii foarte, foarte buni, și voi face totul pentru a-i ține aici, aproape. Ne-am înscris la U17 și vrem unul din primele locuri în campionatul național”. De asemenea, profesorul Anton a spus: „Vreau să le ofer viitorilor copii de la U17 posibilitatea de a evolua la seniori, să încercăm să facem cu ei o echipă de seniori pentru Liga a IV-a pentru început. Un grup ca cel pe care-l avem acum se naște o dată la zece ani și trebuie ținut de el”.