Noua sală de sport de la Școala nr.10 din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a fost inaugurată vineri, 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Investiția care a costat 15 milioane de lei, fonduri alocate din bugetul Primăriei Suceava, a fost realizată de firma botoșăneană Simion Tehnoconstruct într-un timp record de doar 7 luni față de termenul de 15 luni stipulat în contract. Evenimentul de inaugurare a adunat în incinta sălii de sport elevi, cadre didactice dar și aleși locali, județeni și parlamentari. Alături de primarul Ion Lungu s-au aflat reprezentantul firmei Simion Tehnoconstruct, Elisei Bidu, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, prefectul Alexandru Moldovan, senatorul Constantin Daniel Cadariu, deputații Ioan Bălan și Bogdan Gheorghiu, acesta din urmă fost elev al școlii 10, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc. Directoarea școlii, Rodica Zimbru, a oferit primarului Ion Lungu, o diplomă ”de aleasă prețuire și recunoștință pentru sprijinul oferit în construirea sălii de sport”.

O diplomă asemănătoare a primit și reprezentantul Simion Tehnoconstruct, Elisei Bidu. Acesta i-a dăruit primarului Ion Lungu despre care a spus că este un ”primar de nota 10” un cadou simbolic din partea constructorului și anume un tricou galben cu numărul 10 pe care era imprimat și numele său. Inaugurarea sălii de sport a debutat cu o slujbă de sfințire și s-a încheiat cu un program artistic susținut de elevii școlii.

Primarul Ion Lungu: ”Mulțumim constructorului. A făcut lucrarea cu responsabilitate și profesionalism”

Primarul Ion Lungu: ”Astăzi este o zi importantă pentru țara noastră și de aceea am ținut să inaugurăm sala de sport în această zi. Școala 10 este o școală performantă și merita această sală de sport. Pregătim acum un proiect pentru reabilitarea energetică a școlii pentru că vrem să fie o școală modernă. Mulțumim constructorului care a termina creșa din Fălticeni într-un timp record și care iată că a finalizat și această sală de sport în doar 7 luni. A făcut lucrarea cu responsabilitate și profesionalism și pentru asta îi mulțumesc. Clădirea are două niveluri funcționale, respectiv parterul cu teren de sport pentru baschet, tenis și volei, cu o suprafață de 687 mp, dar și o zonă pentru exerciții de încălzire și demisolul cu sală de tenis de masă, sală de forța și mobilitate, sală de aerobic și dansuri, birouri pentru profesori, vestiare și spatii tehnice. Mulțumesc de asemenea proiectantului, cadrelor didactice și doamnei director. Am făcut dirigenție de șantier aici și iată că am scos-o la capăt”.

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur: ”Felicitări primarului Ion Lungu”

”Felicitări primarului Ion Lungu la modul sincer. Eu fug într-un județ întreg el are municipiul Suceava dar tot mă cheamă și nu mă pot face că nu văd. Suceava mereu are câte ceva nou. Sunt vreo 10 săli de sport aici la Suceava. Vrem să fim sincer unii cu alții. Cum arăta Suceava acum câțiva ani și cum arată acum? Sunt numai lucruri bune. Aceleași lucruri bune se întâmplă și în județ. Sali de sport moderne la Liteni, la Vatra Moldoviței, la Frătăuții Vechi și în alte localități. Sunt vreo 30 în județ. Să facem sport asta înseamnă sănătate dar ș satisfacții și performanță. Vă felicit! Trebuie să gândim pozitiv. Cred că prea mult ne plângem și prea puțin vedem lucrurile bune care se întâmplă cum este și astăzi la școala 10, o școală de nota 10”.

Reprezentantul Simion Tehnoconstruct, Elisei Bidu: ”Am colaborat foarte bine cu Primăria municipiului Suceava, cu primarul Ion Lungu căruia îi mulțumim”

”A fost o ambiție a noastră să finalizăm sala înainte de termen. Am colaborat foarte bine cu Primăria municipiului Suceava, cu primarul Ion Lungu căruia îi mulțumim dar ne bazăm și pe autoritățile care sunt prezente aici și care susțin investițiile. La această sală de sport au lucrat foarte mulți muncitori care au venit de afară. Au venit tocmai pentru că este de lucru și în România. Media de vârstă a lor este de 35-40 de ani maxim. Sunt oameni cu familii care s-au întors acasă și pe care ne bazăm foarte mult”.

Deputatul Ioan Bălan: ”Astăzi de Ziua Națională a României aici la Burdujeni e polul județului Suceava cu această investiție”

”Vă mulțumesc că ați venit astăzi aici în număr așa de mare. Unii poate vă întrebați de ce așa de mulți politicieni astăzi aici. Vă spun un lucru: toate investițiile acestea care se fac care se întâmplă în administrație se întâmplă în urma unor discuții și decizii politice. Ori un lucru important este că astăzi de Ziua Națională a României aici la Burdujeni e polul județului Suceava cu această investiție. Vă felicit pe fiecare în parte”.