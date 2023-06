Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că în această săptămînă a intrat în vigoare noul Plan Urbanistic General, iar în toamnă va fi gata și proiectul GIS urban vizînd digitalizarea serviciului de urbanism. El consideră că, astfel, se va pune ordine în ceea ce înseamnă dezvoltarea urbană a orașului. Primarul a declarat: „Hotărîrea de Guvern 518 prin care s-a aprobat reactualizarea PUG-ului Sucevei a fost publicată în Monitorul Oficial. De luni, 12 iunie, lucrăm cu noul PUG. Este o mare realizare a municipalității. Este foarte greu de aprobat astăzi un PUG, avînd în vedere că legislația în domeniul urbanismului se modifică de 10 ori pe an. Cînd ajungi într-un punct, trebuie să o iei de la capăt. Am muncit 5 ani la Primărie, pentru a reactualiza PUG-ul, și iată că acest lucru s-a întîmplat. Pînă în septembrie va fi finalizat și GIS-ul urban, care oferă foarte multe informații pe linie urbanistică online”. Ion Lungu a subliniat: „PUG-ul și GIS urban vor contribui la o transparență mai mare și la o ușurință de a lucra pe urbanism, acolo unde sînt mari presiuni din partea dezvoltatorilor, nu numai la Suceava, ci peste tot în țară”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating