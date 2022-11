Lidl România introduce o nouă funcție în aplicația mobilă Lidl Plus prin care le facilitează clienților pachete personalizate și reduceri la o gamă variată de servicii și produse de la parteneri externi. În plus, Lidl îmbunătățește constant experiența de cumpărături în magazinele sale, oferind diverse funcționalități în aplicație: informarea clienților cu privire la cele mai bune ore de a vizita magazinul Lidl preferat, marcarea bonurilor de cumpărături favorite și posibilitatea de a căuta un anumit produs în istoricul achizițiilor.

Lidl România a lansat în urmă cu doi ani primul program digital de loializare al retailerului pe plan național, aplicația mobilă Lidl Plus. Aceasta oferă clienților acces exclusiv la oferte speciale și promoții săptămânale pentru o gamă variată de produse, precum și alte funcții utile la cumpărături. La aniversarea a doi ani de Lidl Plus, retailer-ul actualizează aplicația mobilă și le oferă utilizatorilor activi o secțiune de oferte și reduceri la o serie de servicii și produse din portofoliul partenerilor colaboratori precum farmacia Dr.Max, Regina Maria, SanoPass, 7Card, Cărturești, Bitdefender, Flanco, Electric Castle, Dino Parc Râșnov, Destiny Park etc.

Noua secțiune de oferte din aplicația Lidl Plus se actualizează permanent și pune la dispoziție pe o perioadă limitată de timp și în limita stocului disponibil coduri de reducere la cumpărături, pachete personalizate, cât și extra reduceri. Ofertele sunt disponibile la categoria „Oferte parteneri” și pot fi rezervate direct din aplicația Lidl Plus, pentru a beneficia de acestea în locațiile fizice sau în magazinele online ale partenerilor.

Pe lângă beneficiile disponibile deja în aplicație, retailer-ul configurează programul digital cu funcții menite să ușureze planificarea cumpărăturilor în magazine. Astfel, clienții pot afla direct din aplicația Lidl Plus care sunt cele mai bune ore de a vizita magazinul Lidl preferat, pot afla care sunt produsele achiziționate de ei în mod frecvent folosind opțiunea de căutare din secțiunea „bonuri digitale” sau pot salva ca favorite bonurile de cumpărături dorite din secțiunea „istoric achiziții”. De asemenea, utilizatorii pot vizualiza direct din aplicația Lidl Plus cataloagele cu ofertele săptămânale din magazine prin accesarea categoriei „broșuri săptămânale” și pot intra direct în secțiunea de „rețete” disponibilă pe site-ul www.lidl.ro, care le oferă un plus de inspirație pentru pregătirea meniurilor săptămânale.