Cu o investiție inițială de 500.000 de euro, echipa condusă de Vlad Brătilă, Eduard Deaconu și NeoVisionDev a creat LUIVE, o platformă social media care îi ajută pe creatorii de conținut să își împărtășească conținutul și să obțină venituri din vizualizări. Versiunea Alpha a platformei a fost lansată în sand box de la începutul anului 2020, iar ulterior, în septembrie 2020, a fost publicată și versiunea Beta. Cu peste 170.000 de conturi deja înregistrate, creatorii platformei plănuiesc ieșirea din Beta pentru luna iunie a acestui an.

Echipa din spatele platformei a reușit deja să atragă o investiție din partea unui angel investor în valoare de 100.000 de Euro. Luive are deja peste 2000 de utilizatori cu identitatea verficată și vizează extinderea la nivel global, platforma fiind deja activă atât pentru utilizatorii din Europa, cât și pentru cei de pe continentul american.

„Știm cât de dificil este pentru creatorii de conținut să monetizeze de pe urma activităților lor pe platformele deja existente, care fie percep comisioane chiar și de 70%, fie nu oferă posibilitatea creatorilor la început de drum să aibă acces la audiențe decât cu costuri considerabile. Ne-am dorit să le oferim acestora oportunități cât mai diverse de a obține venituri nemijlocite din conținutul creat. Am observat cu toții cât de mult a crescut importanța comunităților din on-line, cât de mare este cererea de conținut original, pe de-o parte, dar și câtă muncă, de cele mai multe ori ne-retribuită, depun creatorii din on-line. Atunci când am pornit proiectul Luive, aveam deja în spate experiența creării unor platforme similare, care și-au atins maturitatea și au fost vândute altor investitori, așa că am înțeles foarte bine nevoile comunităților din on-line. Ne dorim să construim punți între creatorii de conținut și audiențele lor și să adăugăm constant noi funcționalități care să îi ajute pe creatori să fie cât mai aproape de urmăritorii lor și să poată obține venituri din conținutul lor. În acest moment suntem singura rețea socială full monetizabilă fără reclame din lume, și ne dorim practic să democratizăm monetizarea în social media, o lume în care experiența socială este de multe ori stricată de conținut irelevat și cu targhetări nepotrivite”, a susținut Vlad Brătilă, CEO al International Social Media, compania care a dezvoltat platforma Luive.

Utilizatorii pot obține venituri din conținutul publicat. Influencerii români au obținut deja sume chiar și de peste 15.000 de Euro

Funcționalitățile includ posibilitatea de a crea un cont, verificarea identității, crearea și promovarea conținutului, interacțiunea cu alți utilizatori prin mesagerie privată și abonare la profiluri favorite. Opțiunile prin care creatorii de conținut pot monetiza de pe urma conținutului creat includ atât vânzarea de conținut, cât și un program de referinte. În momentul actual, platforma are funcționalități de monetizare a conținutul precum Story-uri deblocabile contra cost, postări care pot fi colecționate în urma plătirii prețului cerut de creator, apeluri video taxabile la minut, live streaming monetizabil, dar și o zonă de Explore unde conținutul în format scurt poate genera venituri din vizualizări prin deblocare.

Interfața utilizatorului este intuitivă și ușor de navigat, cu opțiuni clare pentru achiziționarea și vânzarea de conținut, în plus fiecare utilizator are un wallet în care poate gestiona câștigurile sau achizițiile. Monetizarea pe LUIVE se face într-un ecosistem în care se achiziționează pachete de in-site currency, moneda proprie Luives, la diverse prețuri, variabile în funcție de oferte și discounturi de volum, fiind impozitate doar la achiziție de către platformă. Ulterior, monedele în platforma au o valoare unică de 0.05$/Luives și se pot tranzacționa între utilizatorii cu conturi verificate. Orice utilizator, verificat sau neverificat poate face achiziții, însa doar cei cu conturile verificate pot primi monedele. Astfel utilizatorii verificați – creatori de content în general – au un comision de 100% din prețurile cerute de aceștia.

Până în acest moment, toată tracțiunea generată de Luive a fost organică, platforma generând în varianta beta aproximativ 100.000$. Printre vloggerii și influencerii români cu notorietate care au obținut deja venituri din platforma Luive sunt vloggerul Edi Vasile, care a reusit să genereze în primele doua luni sume de peste 12.000 $ lunar, mult mai mult decat din Youtube unde era activ de peste 3 ani, dar și Stefania Costache (Lolrelai) – Instagram model și influencer, care a reușit să genereze peste 15.000$.

Creatorii platformei vizează lansarea și a unei secțiuni B2B, prin intermediul căreia și companiile să poată să se promoveze prin content creatori, astfel plătind doar în funcție de cât de viral poate deveni contentul promovat și eliminând nevoia de a face scouting în piață pentru a găsi creatori de content, primind aplicații direct din partea lor.