O enoriașă a reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că la o mănăstire din județ localnicii plătesc taxă de intrare de 10 lei ca și turiștii. ”De ce pentru a te închina la Mănăstirea ….. este necesară plata unui bilet în valoare de 10 lei la intrarea în incinta mănăstirii?”, a întrebat enoriașa.

”Din discuțiile purtate cu maica stareță a reieșit că doar turiștii plătesc taxa de intrare, nu și credincioșii. Sfinția sa are o statistică pe ani a celor care au intrat și intră fără bilete”, a răspuns IPS Calinic.