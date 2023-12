O enoriașă supărată i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, revoltată că un preot pensionar a fost numit vicar administrativ eparhial. ”De ce Biserica nu e corectă și egală pentru toți în privința vârstei de pensionare???…. e mai presus de statut? Pe lângă faptul că la …. ani e preot paroh, nu pensionar, a fost numit recent și vicar administrativ eparhial la ……! De ce nu stă cu nepoții, ca alți bătrânei simpatici de …. ani?”, a scris bărbatul.

”Îl felicit pe mitropolitul care și-a pus un asemenea vicar administrativ. Din câte cunosc, biserica în care slujește este ctitoria sfinției sale. A fost o mare greșeală atunci când au fost pensionați profesorii cu mare experiență. Să nu uităm că Părintele Stăniloae, și alții ca sfinția sa, după pensionare a scris mai mult decât înainte. Iar dacă Solomon Marcus a fost profesor emerit și coordonator de doctorate în matematică la 80 ani în Universitatea din București, de ce părintele profesor la care faceți referire, la experiența sfinției sale, nu ar putea face parte din Cancelaria unui Centru Eparhial? Eu însumi am avut și am nevoie de părintele profesor în lucrarea misionară a eparhiei și, de aceea, cu binecuvântarea părintelui mitropolit de care aparține, l-am numit consilier onorific la unul dintre sectoarele Centrului Eparhial”, a răspuns IPS Calinic.