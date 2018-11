Comuna Cornu Luncii are începând de marți, 6 noiembrie un nou ”cetățean de onoare”. Este vorba de sublocotenentul Narcisa Ciotină, șefa promoției 2018 a Academiei Forțelor Aeriene Române. Titlul de ”cetățean de onoare” i-a fost înmânat de primarul Gheorghe Fron, în cadrul unei ceremonii dedicate Centenarului Marii Uniri care s-a desfășurat la Panteonul Eroilor din comuna Cornu Luncii.

”Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la evoluția și pregătirea mea. În primul rănd le mulțumesc părinților pentru că mi-au deschis aripile deși știau că urmează să zbor spre a-mi împlini idealurile. În al doilea rând vreau să le mulțumesc cu deosebită considerație dascălilor care au udat zilnic rădăcinile rațiunii mele. De asemenea le mulțumesc tuturor locuitorilor acestei comune pentru că cu ajutorul lor am aflat care sunt trăsăturile unui om cu adevărat cumsecade, gingășie, blândețe, loialitate și hărnicie. Astfel am reușit să mă ridic la nivelul impus și să demonstrez că spiritul cu adevărat de învingător de bucovinean poate să fie prezent în toți. Domnule primar vă mulțumesc foarte mult pentru cinstea pe care mi-ați oferit-o prin acordarea acestui titlu de cetățean de onoare și sper că astăzi odată cu împlinirea a 100 de ani de la intrarea Armatei Române în Cornu Luncii să aprindă în sufletele noii generații patriotismul, dragostea de țară și aspirația spre altceva”, a spus Narcisa Ciotină.