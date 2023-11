Vineri, 24 noiembrie 2023, ora 18.00, Alianța Franceză din Suceava organizează, sub genericul Rencontres-Lectures avec des écrivains francophones de Bucovine, o nouă întâlnire cu un scriitor francofon moderată de scriitorul și artistul vizual Constantin Severin.

Invitata acestei săptămâni este Gina Puică, lector la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava şi doctor în literatură franceză al Universității Nice-Sophia Antipolis (Franța).

Între 2007 și 2013, Gina Puică a fost lector de română la Universitatea din Strasbourg (Franța), iar între 2015 și 2021, a predat româna la Universitatea Națională Yuriy Fedkovych din Cernăuți (Ucraina). A publicat mai multe volume, printre care Theodor Cazaban ou La révolte silencieuse. Un écrivain roumain en exil (Paris, Hermann, 2018), a coordonat împreună cu Liubov Melnychuk volumul Interferențe lingvistice și culturale la Cernăuți și în lume (Editura Universității Suceava, 2021) şi este autoarea a numeroase studii consacrate spațiului literar românesc și francez.

Gina Puică este de asemenea traducătoare literară și membru fondator al revistei Atelier de traduction. Printre ultimele sale traduceri, figurează volumele E. M. Cioran, Bréviaire des vaincus II, traducere din română de Gina Puică și Vincent Piednoir, Paris, L’Herne, 2011, și Emil Cioran, Apologie de la barbarie. Berlin-Bucarest (1932-1941), traduceri din română de Liliana Nicorescu, Alain Paruit, Vincent Piednoir, Gina Puică, Paris, L’Herne, 2015.

Întâlnirea din această vineri va ajuta publicul sucevean să descopere operele și itinerariile unor scriitori români de expresie franceză exilați în Franța (în special Emil Cioran și Theodor Cazaban), dar şi alte aspecte referitoare la francofonia românească, literatură şi creație.