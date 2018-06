Beneficiarii serviciilor publice oferite de către instituțiile prefectului au acum posibilitatea de a plăti taxele aferente acestora inclusiv prin intermediul CEC Bank.

Taxele pot fi achitate atât prin ordin de plată, Internet și Mobile Banking cât și la ghișeele celor aproximativ 1025 de unități CEC Bank.

În plus, în perioada 11.06.2018 – 31.12.2018 CEC Bank vine in intampinarea contribuabililor persoane fizice cu o promotie prin care sumele reprezentand impozite, contributii, taxe, alte venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat sau a sumelor colectate de institutiile publice se vor incasa la ghiseele bancii fara comisioane in sarcina platitorului.

Astfel, pana la 31.12.2018, operatiunile de plata a taxelor si impozitelor pentru persoanele fizice se pot efectua fara comisioane prin toate canalele disponibile, respectiv:

– aplicatia CEC Bank Mobile Banking;

– aplicatia Internet Banking CEConline;

– virament intrabancar;

– numerar la ghiseele Bancii.

Pentru efectuarea operatiunilor la ghiseele CEC Bank, platitorul trebuie sa cunoasca detaliile necesare platii, respectiv: CNP contribuabil/ platitor, suma de plata, cod cont buget, beneficiar si date identificare beneficiar – CUI/CF etc. Detalii despre promoție aici.

Mai multe detalii pot fi obtinute in orice unitate CEC Bank, apeland gratuit Serviciul suport clienti la numarul de telefon 0.800.800.848 sau accesand site-ul de Internet al Bancii, www.cec.ro.