Un grav accident rutier s-a produs pe DN2H în zona localității Slobozia Sucevei unde două mașini s-au ciocnit violent. Potrivit ISU Suceava, cei doi șoferi au rămas încarcerați. Un bărbat în vârstă de 57 de ani, conștient dar cu multiple leziuni, a fost extras din autoturism și predat unei ambulanțe trimise la fața locului. A fost extrasă și a doua persoană implicată în accidentul rutier, o femeie. Din nefericire, aceasta prezintă leziuni incompatibile cu viața si a fost declarat decesul.

La fața locului acționează pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.