Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată vineri că pe strada Topliței din Rădăuți este o mașină care a intrat într-un șanț. S-a stabilit că o femeie a condus autoturismul pe strada Libertății și a acroșat un autoturism parcat, provocându-i avarii.

Totodată, după evenimentul produs, femeia a condus autoturismul pe strada Topliței spre strada Ieraclie Porumbescu din Rădăuți, acroșând un alt autoturism care se deplasa în aceeași direcție, provocând un accindent rutier ușor soldat cu pagube materiale. Întrucât conducătoarea auto emana halenă alcoolică, a fost testată cu aparatul etilometru, care a indicat o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Femeia a fost condusă la Spitalul Municipal Rădăuți în vederea recoltării de probe biologice.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prev. și ped. de art. 336, al. 1 din Codul Penal şi că nu are dreptul să conducă până la definitivarea cerectărilor.