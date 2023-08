În cursul acestei zile, in jurul orei 12:00, o femeie de 58 ani din municipiul Suceava, in timp de conducea autoturismul pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe trotuar și a acroșat ușor o femeie de 41 de ani, aceasta aflându-se in compania a altor trei persoane de gen feminin de 9, 15 și 19 ani, care au suferit leziuni ușoare și atacuri de panică.

Ulterior, autoturismul condus de femeia de 58 ani a lovit usor un stalp de electricitate, conducătoarea auto suferind leziuni ușoare. Toate persoanele implicate au fost transporatate la unitate medicala pentru evaluare, fără a suferi leziuni grave.

Conducătoarea auto a fost testată si cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, fiindu-i prelevate si probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.