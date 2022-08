Dintre miile de bătălii purtate în istorie, majoritatea au fost date uitării, însă cea care s-a dat în această zi a anului 1557, la St Quentin, în Picardia, a fost urmată de construirea unui memorial, la o distanță de mai mult de 1.000 de kilometri, care își păstrează splendoarea sumbră până în ziua de astăzi.

În Bătălia de la St Quentin, proaspătul rege al Spaniei, Filip al II-lea, a pus pe goană o armată franceză, ucigând peste jumătate din ea. Fiind deosebit de evlavios, Filip știa că 10 august era sărbătoarea Sfântului Laurențiu, nefericitul diacon roman care a fost ars pe grătar, din cauza convingerilor sale creștine.

Prin urmare, pentru comemorarea marii victorii din ziua de Sf. Laurențiu, regele Filip a dat poruncă să se construiască în Spania un mare palat, sub forma unui grătar, în munții Guadarrama, din nord-vestul Madridului. Filip dorea ca această clădire să slujească drept mănăstire pentru călugării hieronimiți (din Ordinul Sf. Ieronim), palat pentru el însuși și măreț loc de înmormântare pentru regii Spaniei.

Ca simbol al importanței sale regale și religioase, palatul a fost construit integral din granit cenușiu-albăstrui și avea să fie una dintre cele mai mari construcții religioase din lume.

Amprenta la sol acoperă peste 35.000 de metri pătrați.

Acest memorial sumbru are 86 de scări, 1.200 de uși și 2.710 ferestre.

La 27 de ani de la victoria lui Filip la St Quentin, construirea palatului-mănăstire a fost definitiv încheiată. Se numește El Escorial.

Filip a murit aici, în dormitorul său spartan, în anul 1598.

Tot la 10 august:

1810: Se naște patriotul și unificatorul italian Camillo Benso, conte de Cavour.

1874: Se naște președintele Statelor Unite Herbert Hoover.

Geo Alupoae, critic de teatru.