Oana Lis face sacrificii enorme pentru a se îngriji de soțul ei, Viorel. Fostul edil al Capitalei se confruntă cu mai multe probleme de sănătate care necesită bani, motiv pentru care soția lui a decis să vândă lucruri personale. Oana Lis a vorbit deschis despre situația dificilă prin care trece, și nici nu se gândește să-l abandoneze pe Viorel într-un azil, potrivit click.ro.

„Nu am vrut să mai cerșesc. Vând chestii. În spital mi-am dat seama că nu am nevoie de lucruri multe ca să funcționez. De bine nu le vând. (…) Eu râd, dar numai eu știu cât am plâns acasă.”, a mărturisit Oana Lis, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Știe însă că mult mai important este bărbatul care i-a fost aproape o viață întreagă, și de care își dorește să aibă grijă până în ultima clipă.

„Nu a mai luat contact cu lumea el, el a stat doar acasă. A trebuit și trebuie să vând lucruri din casă. Am reușit să vând câteva lucruri, le mulțumesc celor care mi-au scris, o să mă mai gândesc ce pot să mai vând din casă. (…) Eu îl duc la azil doar dacă mă calcă mașina. În primul rând eu pot avea grijă de el, nu zic total nu, poate și eu la bătrânețe ajung la azil.”, a adăugat Oana Lis, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

