Directorul general adjunct al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Gabriel Budescu, a dat asigurări că autostrada A7 pe ruta Pașcani – Suceava – Siret este o investiție strategică și cu siguranță „va merge mai departe”. Gabriel Budescu este prezent la Suceava la o întâlnire la care participă președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, în vederea creșterii gradului de identificare a parcelelor, a proprietarilor de pe culoarul de expropriere și categoria de folosință a terenurilor. Budescu a precizat că îi mulțumește lui Gheorghe Flutur pentru că a răspuns invitației CNAIR.

„Ne bazăm pe sprijinul dumnealui și la execuția lucrărilor la autostradă. Execuția lucrărilor nu va fi simplă. Pe lângă traficul de tranzit spre și dinspre Ucraina, pe parcursul lucrărilor va fi și traficul generat de șantier, aspect care nu va tocmai de neluat în seamă. Însă fără un pic de deranj nu vom avea finalizată această autostradă fapt pentru care vă rog și pe dumneavoastră să vă aduceți aportul încă o dată în a ne ajuta cu identificarea proprietarilor. Știu că nu aveți cadastru. Mulți dintre dumneavoastră ați demarat procedurile pentru realizarea acestor identificări cadastrale însă acolo unde este posibil am dori ca măcar după Registrul Agricol să avem un minim de informații să știm care sunt proprietarii. E foarte important pentru că indiferent cum această investiție va merge mai departe. este o investiție strategică la nivelul Guvernului României și ea trebuie să meargă mai departe, mai ales în contextul a ceea ce se întâmplă în Ucraina”, a transmis Gabriel Budescu.

El a subliniat faptul că dacă nu se va face un efort suplimentar acum, din partea CNAIR, a prestatorilor și prin subcontractanților pe partea de topo și cadastru și a primarilor va fi o presiune mai mare în momentul începerii lucrărilor pentru că vor intra constructorii în șantier, iar oamenii vor fi nemulțumiți. „Dacă se va suprapune și cu perioada electorală de anul viitor cu atât mai mult nu cred că ne dorim nici unii nici alții să avem discuții de genul ăsta. Noi am trecut prin chestiunea aceasta pe ce înseamnă A7 până la Pașcani. Am avut deja ședințe de lucru la Vrancea și la Bacău unde tot așa oamenii au fost nemulțumiți. E greu pentru omul de rând să înțeleagă că el nu are acte. El vede că ai intrat pe teren și își vrea banii pe acel teren. E greu să îi explici că nu a venit cu actele. De aceea e foarte important să identificăm de pe acum suprafețele acestea și să reușim noi să facem dezmembrările și intabulările astea astfel încât ei să își primească banii cât mai repede până la momentul intrării constructorului în șantier”, a precizat directorul general adjunct al CNAIR.

El a mai spus că după apariția Hotărârii de Guvern privind exproprierile este important ca proprietarii să fie notificați cât mai repede pentru ca aceștia să nu mai investească bani în culturile agricole. Gabriel Budescu a precizat că în ceea ce privește județul Suceava sunt localități în care gradul de identificare a terenurilor pentru expropriere este foarte mic, de 10 – 15%, iar în altele este mare trecând de 95%.