Omini Clinic, o prezență de încredere în domeniul chirurgiei estetice, cu o experiență de peste 18 ani în Iași, anunță lansarea Hub-ului de Medicină și Chirurgie Estetică. Acest hub reprezintă primul centru de acest gen din zona Moldovei și aduce împreună o echipă de 8 medici chirurgi esteticieni cu o vastă experiență în domeniu.

O istorie de 18 ani în slujba frumuseții și echilibrului

Cu o tradiție de peste 18 ani în promovarea echilibrului în frumusețe, Omini Clinic a fost prima clinică de chirurgie estetică din zona Moldovei, stabilind noi standarde de înfrumusețare în rândul pacienților și excelența în practica chirurgicală. Lansarea Hub-ului de Chirurgie Estetică marchează un pas semnificativ în misiunea noastră de a oferi cele mai avansate și personalizate servicii de chirurgie estetică în capitala Moldovei.

Eveniment de inaugurare

Evenimentul de inaugurare s-a desfășurat într-un cadru intim și a fost onorat de prezența unor personalități notabile, apropiați ai clinicii și reprezentanți ai unor firme ce distribuie aparatură în domeniu. Printre invitați s-a numărat și îndrăgita Andreea Marin, care a contribuit la atmosfera festivă a zilei.

Angajamentul pentru satisfacția pacienților

Scopul nostru este de a oferi servicii premium de chirurgie estetică, conforme cu cele mai înalte standarde internaționale. Hub-ul este dotat cu tehnologii de ultimă generație, inclusiv cel mai recent laser premiat la Monaco – Alma Hibrid, o inovație în domeniul procedurilor non invazive.

”La 18 ani de când am deschis prima oară clinica, am reușit să ne organizăm într-un hub de chirurgie în care ne-am adunat mai mulți colegi chirurgi plasticieni, cu care am colaborat de-a lungul timpului sub diverse forme, astfel încât să oferim o paletă largă de intervenții chirurgicale. În afara chirurgiei, am reușit să achiziționăm foarte multe aparate de ultimă generație, astfel încât să acoperim și servicii de medicină estetică minim invazivă sau non invazivă. Cred că, la momentul actual, putem oferi cam orice se poate în chirurgia estetică la cel mai înalt nivel. Și, cu toate acestea, nu cred că ne vom opri aici!”, declară Dr. Theodor Motruc, Owner Omini Clinic.

Servicii oferite la Hub-ul Omini Clinic:

1. Consultații personalizate: Echipa noastră de medici specialiști în medicină estetică și chirurgie plastică oferă planuri de tratament personalizate, adaptate nevoilor unice ale fiecărui pacient. 2. Chirurgie estetică de înaltă calitate: Specialiștii noștri în chirurgie estetică efectuează interventii chirurgicale pentru a ajuta pacienții să obțină rezultatele dorite în siguranță. 3. Asistență pre și post-operatorie de încredere: Hub-ul nostru include servicii de îngrijire și recuperare post-operatorie pentru a sprijini pacienții în procesul lor de recuperare. 4. Proceduri de medicină estetică non-invazive cu tehnologie de varf: Dispunem de cele mai recente tehnologii în domeniul medicinei estetice pentru a asigura cele mai bune rezultate posibile pentru pacienții noștri. 5. Omini Clinic oferă opțiuni sigure și eficiente pentru îmbunătățirea aspectului corporal și facial.

Despre Omini Clinic:

Omini Clinic, cu o prezență de peste 18 ani în domeniul chirurgiei estetice, este lider în zona Moldovei, angajată în oferirea de servicii de calitate într-un mediu sigur și profesionist. Cu o echipă de medici chirurgi esteticieni dedicați și tehnologii de ultimă generație, Omini Clinic se angajează să ajute pacienții să-și atingă obiectivele legate de frumusețe și sănătate.

Pentru mai multe informații sau programări, vă invităm să accesați site-ul www.ominiclinic.ro.