Opt elevi ai Colegiului Tehnic <Petru Mușat> din Suceava s-au calificat la faza națională a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”. La profilul resurse naturale și protecția mediului, este vorba despre Sara-Ancuța Lazurca și Matei Mateciuc, din clasa a XI-a, care la faza județeană au obținut primele două locuri, și de Beatrice Tocariu și Irina-Mihaela Ilașcu, din clasa a XII-a, care, de asemenea, au ocupat primele două poziții. Profesorii lor îndrumători sînt Marica Anichitei, Niculina Ciosnar și Daniela Neagu. Tot la etapa națională a Olimpiadei, la profilul electric, electrotehnic și electromecanic, vor participa trei elevi de la <Petru Mușat>: Daniel Ciocan, Alessandro Balan și Darius Sîmpetru, din clasa a XI-a, care au luat premiul I, II și respectiv III, la faza județeană. Ei sînt coordonați de profesorii Gabriela Vieriu și Simion Tapalagă. La profilul mecanică, elevul Alexandru Laurențiu Anton, din clasa a XII-a, coordonat de profesorii Delia Gheorghiță și Velusia Ursulean a luat premiul II şi va reprezenta, la rîndul său colegiul, la faza națională. Rezultatele ne-au fost transmise de directoarea unității de învățămînt, Maria Teodoreanu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating