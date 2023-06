Directorul Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, apreciază măsura de a muta pelerinajul cu racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou, cu două zile înainte de hramul mănăstirii cu același nume, adică de pe 24 pe 22 iunie, dar și seara, nu la prânz. Decizia a fost luată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Într-o emisiune la Radio Top, directorul a declarat: „Procesiunea în sine este foarte lungă și de la an la an de o amploare tot mai mare. Asta se și urmărește. Procesiunea în sine să fie un reper și o zi distinctă, după care să vină hramul pe 24 iunie și un timp în care oamenii să vină și să se roage. Moaștele sunt puse în baldachin afară și se pot ruga în liniște oamenii. S-a dovedit a fi o seară foarte bună pe 22 iunie. Pe 24, toată lumea merge de dimineață la biserică pentru a se închina, și, ce e drept, când se pleca în procesiune oamenii erau destul de obosiți, destul de consumați. Spiritual, sufletește, oamenii sunt încărcați, însă este un efort fizic să stai ore întregi, de dimineață până spre după-amiază. Și-apoi, procesiunea durează peste două ore, chiar dacă traseul nu-i prea lung”. Șeful polițiștilor locali a adăugat: „A fost o măsură foarte bună aceasta ca procesiunea cu moaștele Sfântului Ioan să aibă loc pe 22 iunie, de la ora 18.00, și nu pe 24 iunie de hram, pe la orele prânzului. Seara, traficul este foarte redus. Sunt niște parametri chiar rezonabili. Nu e școală, oamenii sînt plecați de la serviciu, de regulă, și nu mi s-a părut a deranja sau a supăra pe cineva. Din contră, am observat la mulți participanți un sentiment general de liniște, de bucurie, de împlinire. În plus, au fost voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni, care au distribuit apă pe traseul procesiunii”. De asemenea, Ovidiu Doroftei a menționat că, între 22 și 25 iunie, la procesiune, precum și în curtea Mănăstirii Sfîntul Ioan cel Nou au fost 40.000 de credincioși.