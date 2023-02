Orașul Vicovu de Sus se pregătește să organizeze pe data de 26 de martie ”nunta de aur” pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Primarul Vasile Iliuț a invitat familiile ce au împlinit 50 de ani de căsătorie în perioada aprilie 2022- martie 2023 să depună la sediul primăriei până pe data de 17 martie copii după certificatul de căsătorie și cartea de identitate pentru a fi luate în evidență. ”Suntem onorați ca și în acest an să sărbătorim alături de dumneavoastră și totodată să ne arătăm aprecierea și respectul pe care-l purtăm cuplurilor ce au împlinit 50 de ani de căsătorie în perioada aprilie 2022- martie 2023. Pentru a ne putea bucura împreună de această frumoasă aniversare invităm domnii, sau dacă nu este posibil doamnele, să ne împărtășească secretul unei căsnicii de durată prin depunerea unor copii după certificatul de căsătorie și cartea de identitate la sediul primăriei orașului Vicovu de Sus până la data de 17 Martie.

Pe data de 26 Martie, la ora 16, vă vom aștepta cu drag la Casa de Cultură Vicovu de Sus să vă oferim aplauzele noastre, și nu numai”, a transmis primarul pe pagina sa de socializare.